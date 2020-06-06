"Полиция" Севастополя просит граждан помочь найти мальчика, пропавшего в декабре 1979 года

Мальчик Олег Долгов пропал в Севастополе в декабре 1979 года, когда вышел погулять. В 2020 году оккупационные власти Крыма заявили, что расследуют "преступления, совершенные много лет назад".

Российские силовики в оккупированном Крыму возобновили поиски пропавшего в 1979 году мальчика Олега Долгова. Об этом 6 июня информирует "управление МВД РФ по городу Севастополю".

"Несмотря на сроки давности, полиция Севастополя расследует преступления, совершенные много лет назад, и продолжает поиск пропавших без вести. В рамках расследования уголовного дела ОМВД России по Ленинскому району устанавливает местонахождение гражданина Долгова Олега Валерьевича, 26 сентября 1970 года рождения, который 26 декабря 1979 года около 10.00 ушел в неизвестном направлении из квартиры №6 дома №39 по улице Коломийца в Севастополе", – сказано в сообщении.

Оккупационные власти просят граждан уведомить, если у них есть информация о местонахождении Долгова или сведения, которые могут помочь в поисках.

"Следком Крыма" отмечает, что Долгов пропал после того, как вышел на улицу погулять.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.