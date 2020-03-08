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В Японии пропал украинский спортсмен, собиравшийся взойти на гору Фудзи

Легкоатлет из Украины Алексей Борисенко прилетел в Японию для участия в марафоне, который отменили из-за эпидемии коронавируса. Его друзья думают, что спортсмен отправился в горы, сведений о нем нет с 28 февраля.

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Борисенко участвовал в марафонских забегах
Борисенко участвовал в марафонских забегах
Фото: Borysenko Oleksii / Facebook

37-летний украинский спортсмен Алексей Борисенко пропал в Японии, его разыскивают 10 дней. Об этом его друзья пишут в социальных сетях.

Борисенко прибыл в Японию для участия в марафоне, однако забег отменили из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 26 февраля украинец сообщил, что собирается покорить гору Фудзи.

Связь с ним пропала 28 февраля, написала в Facebook знакомая Борисенко Наталья Счастливая.

"В связи с плохими погодными условиями официально операцию по поиску не начинают", – рассказала она 8 марта.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2591983024422955&id=100008338480766

Друг пропавшего Вячеслав Витко сообщил, что сформирована группа альпинистов, которые в ближайшее время частным образом направятся на поиски Борисенко по одному из маршрутов. Объявлен набор добровольцев, готовых пройти по альтернативному маршруту.

https://www.facebook.com/viacheslav.wwa/posts/2855310911200885

Украинские дипломаты знают о пропаже спортсмена, сказал "Украинской правде" директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Наше посольство активно занимается. Подключили всех, кого можно", – подчеркнул он.

Борисенко – марафонец и тренер по горнолыжному спорту. В 2019 году представлял Украину на чемпионате мира по горному трейлу в Португалии.

Теги: Япония, спортсмены, украинец, горы, Сергей Погорельцев, коронавирус
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