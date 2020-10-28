Кабмин Украины назначил главой Гостаможни директора аэропорта Борисполь

Кабинет Министров Украины впервые после увольнения Максима Нефьодова с поста главы Государственной таможенной службы назначил нового постоянного главу ведомства. Им стал гендиректор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

Рябикин в марте 2017 года был назначен гендиректором Международного аэропорта Борисполь Фото: Павло Рябікін / Facebook

Кабинет Министров Украины на заседании 28 октября назначил главой Государственной таможенной службы генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина, сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на неназванного участника заседания.

О назначении Рябикина в своем Telegram-канале также сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Рябикин в марте 2017 года был назначен генеральным директором государственного предприятия "Международный аэропорт Борисполь (Киев)", в 2005–2006 годах он занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины.

Рябикин также был депутатом Украины третьего созыва, работал в Киевской горгосадминистрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.

Постоянного главы у таможенной службы не было с марта, когда был уволен Максим Нефьодов. 20 мая стало известно, что в Окружной административный суд Киева подан иск с требованием восстановить Нефьодова в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины.

В апреле исполняющим главы таможни назначили Игоря Муратова, но уже в августе его место занял Андрей Павловский. Министр финансов Сергей Марченко объяснил смену главы ведомства тем, что за Муратова участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по реформированию таможни.

22 октября Павловский ушел с должности и.о. главы таможни, а его место занял замглавы Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентис, сообщал Кабмин.