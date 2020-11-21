"Не смог совмещать пристрастие и работу". Нардеп Трухин обвинил Уманского в алкоголизме

Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин заявил, что бывший министр финансов Игорь Уманский за 26 дней на посту не был на рабочем месте и пяти дней.

Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин заявил, что бывший министр финансов Игорь Уманский хронически злоупотребляет алкоголем. Об этом Трухин заявил 20 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"К сожалению, господин Уманский – просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда. И поэтому человек не смог совмещать свои пристрастия с тем местом рабочим, куда его поставили", – сказал он.

По словам Трухина, об алкоголизме Уманского знают и парламентарии, и сотрудники Министерства финансов.

"Человека не оставили на улице, человеку дали шанс остаться в коллективе. Чувствовать себя значимым и быть вовлеченным в процесс. И человек, который сетует на то, что с мая месяца не может попасть на совещание к президенту, – так я вам хочу сказать, что президент с удовольствием проводит совещания с теми людьми, которые настроены на конструктив, а не на отдых, и готовы приходить на свое рабочее место", – добавил Трухин.

Нардеп отметил, что за 26 дней на посту министра Уманский не был на рабочем месте и пяти дней.

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.