Степанов рассказал, когда наступит коллапс медицинской системы в Украине

Если в Украине отменить все противоэпидемические меры, то количество больных COVID-19 в день увеличится от 20 до 30 тысяч человек. При таком количестве очень быстро заполнятся все медицинские койки и произойдет коллапс медицинской системы, сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки в Украине 11 968 человек заболели COVID-19 Фото: depositphotos.com

Если отменить введенный в Украине "карантин выходного дня" и другие противоэпидемические меры, ежедневно коронавирусом будут заражаться до 30 тыс. человек в сутки. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 16 ноября.

"Если отменить все противоэпидемические меры – я так понимаю, что иногда прямо так настроены, – то мы увидим рост до 20, 25 и 30 тысяч больных. Затем получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы", – рассказал он.

Ни одна страна в мире пока не придумала другого способа сдерживания эпидемии, как введение противоэпидемических мер, подчеркнул министр.

"Вирус передается от одного человека к другому. Очень важно разорвать цепь передачи этой болезни", – сказал он.

Министр привел в пример страны Европы, которые вводят локдаун на несколько недель.

"Франция сделала довольно жесткий карантин и будет выходить из него, когда количество заболевших в сутки будет не более 5 тыс. Швеция сегодня на уровне закона запретила собрание более восьми человек", – заявил Степанов.

Министр сообщил об инфицировании коронавирусом 14 ноября. Сейчас он работает дистанционно. 15 ноября Степанов сказал, что намерен на собственном примере узнать, что происходит с пациентами с COVID-19.