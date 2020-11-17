Степанов рассказал, когда наступит коллапс медицинской системы в Украине

Если отменить введенный в Украине "карантин выходного дня" и другие противоэпидемические меры, ежедневно коронавирусом будут заражаться до 30 тыс. человек в сутки. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 16 ноября.
"Если отменить все противоэпидемические меры – я так понимаю, что иногда прямо так настроены, – то мы увидим рост до 20, 25 и 30 тысяч больных. Затем получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы", – рассказал он.
Ни одна страна в мире пока не придумала другого способа сдерживания эпидемии, как введение противоэпидемических мер, подчеркнул министр.
"Вирус передается от одного человека к другому. Очень важно разорвать цепь передачи этой болезни", – сказал он.
Министр привел в пример страны Европы, которые вводят локдаун на несколько недель.
"Франция сделала довольно жесткий карантин и будет выходить из него, когда количество заболевших в сутки будет не более 5 тыс. Швеция сегодня на уровне закона запретила собрание более восьми человек", – заявил Степанов.
Министр сообщил об инфицировании коронавирусом 14 ноября. Сейчас он работает дистанционно. 15 ноября Степанов сказал, что намерен на собственном примере узнать, что происходит с пациентами с COVID-19.
За последние сутки в Украине подтвердили 11 968 новых случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 17 ноября в Украине всего подтверждено 557 657 случаев COVID-19, из них 9856 умерли и 250 983 выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.