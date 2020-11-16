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У трех футболистов сборной Украины перед решающим матчем со Швейцарией обнаружен COVID-19

Поединок между Украиной и Швейцарией, в котором определится, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций, запланирован на 17 ноября.

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Инфицированные футболисты изолированы в своих гостиничных номерах
Инфицированные футболисты изолированы в своих гостиничных номерах
Фото: ЕРА

У трех футболистов сборной Украины 16 ноября обнаружен COVID-19. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Как отметили в УАФ, накануне все члены сборной Украины получили отрицательные результаты тестов на коронавирус, однако сегодня утром поступила дополнительная информация от лаборатории, которая имеет статус официальной для соревнований под эгидой УЕФА.

В лаборатории уточнили, что тесты трех игроков – защитника Эдуарда Соболя, полузащитника Евгения Макаренко и голкипера Дмитрия Резника – вчера имели так называемый статус условно отрицательных. После дополнительного исследования медики обнаружили, что данные образцы содержат COVID-19.

Инфицированные футболисты изолированы в своих гостиничных номерах, а украинская соборная ожидает решения властей Швейцарии о возможности проведения матча.

Поединок между Украиной и Швейцарией, в котором определится, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций, запланирован на 17 ноября. Начало в 21.45.

14 ноября украинская сборная со счетом 1:3 проиграла сборной Германии в пятом туре Лиги наций.

В матче не принимали участие футболисты "Динамо" Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук, а также Андрей Ярмоленко, играющий за английский "Вест Хэм", – у них обнаружили коронавирусную инфекцию.

После предпоследнего тура у Украины шесть очков, она занимает третье место в квартете. У Германии стало девять очков, у Испании осталось восемь, а у Швейцарии – три.

Теги: футбол, Украина, Швейцария, УЕФА, сборная Украины, Лига наций УЕФА, УАФ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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