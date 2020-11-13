У четырех игроков сборной Украины и менеджера подтвердили COVID-19 перед матчем с Германией

ПЦР-тестирование члены украинской сборной по футболу прошли в Германии утром 13 ноября. Повторное тестирование проведут 14 ноября.

Пять членов сборной Украины по футболу заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

ПЦР-тесты были сделаны в пятницу утром в Германии, куда украинская сборная отправилась для участия в матче в рамках турнира Лиги наций 14 ноября.

Коронавирус подтвержден у четырех игроков – Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука. Также заразился менеджер сборной Вадим Комардин.

"Лица, у которых обнаружили коронавирус, остались на самоизоляции в своих гостиничных номерах. Остальные члены команды выехали на предматчевую тренировку, которая началась с 15-минутным опозданием", – сообщили в пресс-службе.

14 ноября около 14.00 по киевскому времени проведут повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко рассказал, что команда ждет информации, в частности от УЕФА, по поводу предстоящего матча с Германией, сообщает УАФ.

"Если игра состоится, то будем стараться сформировать оптимальный состав", – сказал он.

Шевченко напомнил, что коронавирус выявили у ряда игроков сборной Украины перед матчем с Францией 7 октября.