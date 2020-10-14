Тренер сборной Испании заявил, что разочарован поражением от Украины в Лиге наций УЕФА

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике отметил, что в Лиге наций его команда уступила сборной Украины, находящейся в ослабленном составе.

"Сегодня не все наши ожидания оправдались. Не все выходило из того, о чем мы [с футболистами] договаривались. Я разочарован, но сейчас результат матча уже не изменишь. В футболе такое случается. Нам надо создавать еще больше возможностей и повышать их реализацию", – сказал Луис Энрике.

Он отметил, что "соперник был в несколько ослабленном составе по сравнению с поединком в Мадриде", который Испания выиграла со счетом 4:0.

"Сегодня нам не удалось реализовать свое игровое преимущество", – объяснил тренер испанской сборной.

В проходившем в Киеве матче четвертого тура Лиги наций в группе А4 Украина обыграла Испанию со счетом 1:0. Это была первая победа украинцев над испанцами за всю историю.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не согласился с мнением, что победа над Испанией является чудом.