Украина – Испания. Онлайн-трансляция матч Лиги наций
Вечером 13 октября национальная сборная Украины по футболу проведет ответный матч группового раунда Лиги наций против сборной Испании. Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 21.45. В прямом эфире игру покажет телеканал "Украина", издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.