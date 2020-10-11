Украина минимально уступила Германии в Лиге наций. Видео
Национальная сборная Украины по футболу 10 октября проиграла со счетом 1:2 сборной Германии в рамках группового раунда Лиги наций УЕФА. Единственный мяч в составе украинской команды на 76-й минуте с пенальти забил Руслан Малиновский. В составе гостей забивали Маттиас Гинтер (20-я минута) и Леон Горецка (49-я минута). Телеканал "Футбол" приводит видеообзор лучших моментов поединка.
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