Украина проиграла Германии в Лиге наций

После поражения от немецкой сборной команда Украины опустилась на третью строчку в группе А4 Лиги наций УЕФА.

Сборная Украины по футболу 10 октября в Киеве в матче третьего тура группы А4 Лиги наций УЕФА уступила команде Германии – 1:2.

Издание "ГОРДОН" вело текстовую трансляцию встречи.

Счет на 20-й минуте открыл Матиас Гинтер. На 49-й Леон Горецка удвоил преимущество немцев. Хозяева поля отыграли один мяч на 77-й минуте: Руслан Малиновский реализовал 11-метровый.

Таким образом, сборная Украины опустилась со второго на третье место в таблице группы А4.

В параллельном матче Испания выиграла у Швейцарии – 1:0. Турнирное положение выглядит так:

1. Испания – 7 очков;

2. Германия – 5 очков;

3. Украина – 3 очка;

4. Швейцария – 1 очко.

Следующую встречу в рамках Лиги наций украинцы проведут также дома – 13 октября они сыграют с испанской командой.