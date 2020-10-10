Украина – Германия. Онлайн-трансляция матча Лиги наций
Вечером 10 октября национальная сборная Украины по футболу проведет на НСК "Олимпийский" матч группового раунда Лиги наций против действующих чемпионов Европы – сборной Германии. Игра начнется в 21.45, в прямом эфире ее будут показывать телеканалы "Футбол" и "Украина". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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