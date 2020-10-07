Франция – Украина. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Вечером 7 октября национальная сборная Украины по футболу на "Стад де Франс" в Париже проведет товарищеский матч против действующих чемпионов мира – сборной Франции. Накануне поединка у трех из четырех голкиперов украинской команды обнаружили коронавирусную инфекцию, из-за чего проведение игры оказалось под угрозой. В прямом эфире матч покажут телеканалы "Футбол" и "Украина", издание "ГОРДОН" будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
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