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45-летнего Шовковского внесли в заявку на матч Франция – Украина

Трое голкиперов национальной сборной Украины не смогут принять участие в товарищеском матче против Франции из-за положительного теста на COVID-19. Тренерский штаб решил внести в заявку Александра Шовковского, который последний матч в профессиональном футболе сыграл в 2016 году.

Шовковский 92 раза выходил на поле в составе сборной Украины
Шовковский 92 раза выходил на поле в составе сборной Украины
Фото: ЕРА

Тренерский штаб национальной сборной Украины по футболу принял решение внести в заявку на сегодняшнюю товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского, ему выдадут свитер с 12-м номером. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо" свой последний матч на профессиональном уровне провел в сентябре 2016 года. В национальной команде на счету Шовковского 92 игры.

"Прежде всего хочу сказать, что это выглядит, наверное, немного сенсационно. Но ситуация могла бы быть смешной, если бы не была на самом деле такой досадной для нашей команды. Три вратаря сдали положительные тесты на коронавирус. Поэтому было принято решение включить меня в заявку на матч с Францией. Я свою физическую форму поддерживаю всегда, но уверен, что Георгий Бущан свинью не подложит и выходить на поле мне не придется", – сказал Шовковский.

По его словам, после завершения карьеры он в 2017 году сыграл на товарищеском "турнире легенд" в Казахстане и с тех пор не надевал перчатки. В январе 2018 года Шовковского прооперировали по поводу разрыва сухожилий на правой руке.

Перед выездом на игру сборной COVID-19 обнаружили у вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова. Уже во Франции коронавирусную инфекцию подтвердили у голкипера "Александрии" Юрия Панькива и его коллеги по амплуа Андрея Лунина из мадридского "Реала", после чего в распоряжении главного тренера сборной Андрея Шевченко остался один голкипер – динамовец Бущан.

6 октября Шовковский помогал готовить Бущана к игре.

Теги: футбол, Александр Шовковский, сборная Украины, сборная Франции, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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