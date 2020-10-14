"Это не чудо, выполнили план". Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Испанией

В поединке Лиги наций УЕФА против Испании сборная Украины использовала шансы, которые предоставил соперник, считает главный тренер украинской команды Андрей Шевченко.

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не считает "чудом" победу своей команды над сборной Испании в Лиге наций 13 октября.

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, стенограмму которой опубликовала Украинская федерация футбола.

"Я считаю, что это не чудо, а именно выполненная работа. Игроки, которые вышли на футбольное поле, выполнили план. Для нас это заслуженный результат за отдачу, за желание бороться. Мы не просто боролись – мы сражались за каждый клочок футбольного поля. Для того чтобы добиваться результата, с таким желанием надо выходить на каждую игру. Ребята об этом знают", – сказал Шевченко.

Он объяснил, что планом на игру было "выдержать первый тайм".

"Мы понимали, что такая качественная команда, как Испания, с запасом сил будет очень хорошо передвигаться. Мы знали, что где-то у испанцев терпение будет понемногу заканчиваться, а у нас появятся шансы. Эти шансы мы и использовали", – отметил тренер украинской сборной.

По его словам, с Испанией украинцы играли так, как позволяла ситуация.

В проходившем в Киеве матче четвертого тура Лиги наций в группе А4 Украина обыграла Испанию со счетом 1:0. Это была первая победа украинцев над испанцами за всю историю. Предыдущий матч Украина проиграла со счетом 0:4.