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"Это не чудо, выполнили план". Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Испанией

В поединке Лиги наций УЕФА против Испании сборная Украины использовала шансы, которые предоставил соперник, считает главный тренер украинской команды Андрей Шевченко.

Победу Украина одержала в Киеве
Победу Украина одержала в Киеве
Фото: ЕРА

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не считает "чудом" победу своей команды над сборной Испании в Лиге наций 13 октября.

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, стенограмму которой опубликовала Украинская федерация футбола.

"Я считаю, что это не чудо, а именно выполненная работа. Игроки, которые вышли на футбольное поле, выполнили план. Для нас это заслуженный результат за отдачу, за желание бороться. Мы не просто боролись – мы сражались за каждый клочок футбольного поля. Для того чтобы добиваться результата, с таким желанием надо выходить на каждую игру. Ребята об этом знают", – сказал Шевченко.

Он объяснил, что планом на игру было "выдержать первый тайм".

"Мы понимали, что такая качественная команда, как Испания, с запасом сил будет очень хорошо передвигаться. Мы знали, что где-то у испанцев терпение будет понемногу заканчиваться, а у нас появятся шансы. Эти шансы мы и использовали", – отметил тренер украинской сборной.

По его словам, с Испанией украинцы играли так, как позволяла ситуация.

В проходившем в Киеве матче четвертого тура Лиги наций в группе А4 Украина обыграла Испанию со счетом 1:0. Это была первая победа украинцев над испанцами за всю историю. Предыдущий матч Украина проиграла со счетом 0:4.

Теги: футбол, Андрей Шевченко, сборная Украины, украинцы, сборная Испании, тренер, Лига наций УЕФА
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