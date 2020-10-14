Сборная Украины обыграла команду Испании в Лиге наций УЕФА. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
13 октября в матче четвертого тура группы А4 Лиги наций УЕФА сборная Украины в Киеве обыграла команду Испании – 1:0
. Фото игры обнародовало агентство ЕРА
. Единственный мяч на 76-й минуте забил Виктор Цыганков. Это первая победа украинцев над испанцами за всю историю встреч. До этого в шести сыгранных матчах украинская команда только однажды сыграла вничью – в 2003 году.