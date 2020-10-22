Украина поднялась в рейтинге ФИФА на 23-ю позицию

Лидерами рейтинга ФИФА остаются сборные Бельгии, Франции и Бразилии.

Сборная Украины по футболу поднялась в обновленном рейтинге ФИФА на 23-е место. Об этом свидетельствуют данные на сайте Международной федерации футбола.

В октябре украинцы потерпели поражение от сборной Германии (1:2) и одержали победу над Испанией (1:0) в рамках Лиги наций, а также проиграли товарищеский матч с французами (1:7).

1539 очков в активе украинской команды позволили ей подняться на одну позицию.

Среди европейских сборных Украина идет на 15-м месте.

Лидерами рейтинга ФИФА остаются сборные Бельгии, Франции и Бразилии.

В прошлом месяце Украина занимала 24-ю позицию.