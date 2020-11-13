Сборная Украины узнала последнего соперника по группе на Евро 2020

В группу сборной Украины по футболу на чемпионате Европы 2020 года попала Северная Македония.

Сборная Украины на Евро 2020 будет играть в группе С Фото: ЕРА

Сборная Украины по футболу узнала последнего соперника на Евро 2020. В группу к украинцам попала Северная Македония, передает корреспондент "ГОРДОН".

Накануне Северная Македония в стыковом матче за право сыграть на чемпионате Европы на выезде минимально обыграла Грузию – 0:1. Единственный забитый мяч на счету у 37-летнего капитана македонцев Горана Пандева.

Таким образом, вместе с Украиной в группе С за выход в плей-офф Евро 2020 будут бороться сборные Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Однако из-за пандемии коронавируса УЕФА 17 марта принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.