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Сборная Украины узнала последнего соперника по группе на Евро 2020

В группу сборной Украины по футболу на чемпионате Европы 2020 года попала Северная Македония.

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Сборная Украины на Евро 2020 будет играть в группе С
Сборная Украины на Евро 2020 будет играть в группе С
Фото: ЕРА

Сборная Украины по футболу узнала последнего соперника на Евро 2020. В группу к украинцам попала Северная Македония, передает корреспондент "ГОРДОН".

Накануне Северная Македония в стыковом матче за право сыграть на чемпионате Европы на выезде минимально обыграла Грузию – 0:1. Единственный забитый мяч на счету у 37-летнего капитана македонцев Горана Пандева.

Таким образом, вместе с Украиной в группе С за выход в плей-офф Евро 2020 будут бороться сборные Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Однако из-за пандемии коронавируса УЕФА 17 марта принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

Теги: футбол, Нидерланды, Австрия, УЕФА, сборная Украины, Евро 2020, Северная Македония, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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