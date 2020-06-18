УЕФА опубликовал календарь Евро 2020

В связи с пандемией коронавируса финальная часть чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в 2021 году. Сборная Украины начнет турнир матчем против Нидерландов 13 июня.

17 июня УЕФА опубликовал новый календарь Евро 2020, который из-за пандемии коронавируса состоится летом 2021 года.

Расписание полностью повторяет прежнее по дням недели, в которые пройдут игры. Так, финальный турнир откроется 11 июня 2021 года матчем Италия – Турция в Риме (прежняя дата – 12 июня 2020 года).

Сборная Украины проведет матчи в группе С в такие сроки:

13 июня против Нидерландов в Амстердаме;

17 июня против команды из плей-офф в Бухаресте;

21 июня против Австрии в Бухаресте.

Финал Евро состоится 11 июля 2021 года в Лондоне.

Известны 20 участников финальной части. Матчи плей-офф Лиги наций, в которых определятся еще четыре, согласно календарю намечены на 8 октября (полуфиналы) и 12 ноября (финалы) 2020 года.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. УЕФА 17 марта принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.