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"Я доволен командой". Шевченко прокомментировал поражение украинской сборной в Лиге наций

В проигранном сборной Германии матче Лиги наций УЕФА украинской команде не хватило реализации моментов, считает главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Шевченко: Мы единственная команда, которая очень сильно страдает от ситуации с коронавирусом
Шевченко: Мы – единственная команда, которая очень сильно страдает от ситуации с коронавирусом
Фото: ЕРА

В матче Лиги наций УЕФА против сборной Германии украинская сборная выглядела хорошо, заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Об этом 15 ноября сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"Сегодня не хватало реализации. Команда создала достаточно моментов, мы могли выровнять игру. Также у нас сейчас не хватает запасных, чтобы конкурировать с такими командами, как Германия. ...Мы практически играли одним составом. ...Все равно я доволен командой, считаю, что она сыграла очень хорошо, учитывая сложившиеся обстоятельства", – сказал Шевченко.

По его словам, украинцы создавали моменты, не отказывались от своих принципов, "было очень много интересных продолжений, но не хватило реализации".

"Мы – единственная команда, которая очень сильно страдает от ситуации с коронавирусом, начиная с октябрьских игр и до сегодняшней. Следующий матч, со Швейцарией, будет решающим, а мы находимся в подвешенном состоянии. Надеемся, что потерь больше не будет. У нас есть возможность довызвать футболистов", – объяснил главный тренер сборной Украины.

14 ноября украинская сборная со счетом 1:3 проиграла сборной Германии в пятом туре Лиги наций.

В матче не принимали участие футболисты "Динамо" Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук, а также Андрей Ярмоленко, играющий за английский "Вест хем" – накануне у них обнаружили коронавирусную инфекцию.

После предпоследнего тура у Украины шесть очков, она занимает третье место в квартете. У Германии стало девять очков, у Испании осталось восемь, а у Швейцарии – три. Решающие поединки группы пройдут 17 ноября: Швейцария примет Украину, а Испания – Германию.

Теги: футбол, Андрей Шевченко, украинцы, футболист, пресс-конференция, тренер, Лига наций УЕФА, УАФ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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