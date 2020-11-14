Украина уступила Германии в матче Лиги наций УЕФА

14 ноября в пятом туре Лиги наций УЕФА в группе А4 сборная Украины уступила сборной Германии. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Поединок проходил в немецком Лейпциге.
Украинцы открыли счет первыми. На 12-й минуте Роман Яремчук попал в "девятку".
До перерыва немцы отыгрались и вышли вперед, забивали Лерой Сане (23-я минута) и Тимо Вернер (33-я минута).
На 64-й минуте Вернер забил второй раз.
Итоговый счет – 3:1 в пользу сборной Германии.
В параллельном поединке группы А4 Швейцария на своем поле сыграла с Испанией вничью 1:1.
После предпоследнего тура у Украины шесть очков, она занимает третье место в квартете. У Германии стало девять очков, у Испании осталось восемь, а у Швейцарии – три.
Решающие поединки группы пройдут 17 ноября: Швейцария примет Украину, а Испания – Германию.