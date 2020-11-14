По информации таблоида The Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии ведет переговоры с УЕФА о переносе Евро 2020 в Великобританию. Турнир был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Представители Великобритании предложили УЕФА провести чемпионат Европы по футболу 2020 года на территории Соединенного Королевства. Об этом со ссылкой на источник пишет британский таблоид The Daily Mail.

Как отмечает издание, планируется, что турнир, перенесенный на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, пройдет в 12 городах в нескольких странах Европы. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 растет неопределенность по поводу возможности проведения чемпионата в таком формате.

В Футбольной ассоциации Англии от официальных комментариев о возможном проведении Евро 2020 в Великобритании отказались, однако, пишет The Daily Mail, источники в ассоциации и штаб-квартире УЕФА подтвердили, что такие переговоры ведутся. На какой стадии находится обсуждение, в материале не уточняется.

Собеседники издания также считают, что болельщиков могут допустить на стадионы: предполагается, что фанатов будут тестировать перед ареной в день матча.

Решение о переносе может быть принято в течение двух месяцев.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Финал турнира должен пройти на лондонском стадионе "Уэмбли". УЕФА 17 марта принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

На Евро 2020 сыграет и национальная сборная Украины.