В Украине уже более 600 тыс. случаев COVID-19

В Украине за сутки выявлено 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Это новый рекорд суточного прироста за все время эпидемии. Предыдущий был зафиксирован накануне – 14 575 новых случаев.
В числе вновь выявленных заболевших 610 детей и 590 медработников.
За сутки было госпитализировано 1761 человека, умерли 215, выздоровели 77 989 человек. Было проведено 71 949 тестирования, в том числе 45 508 методом ПЦР и 26 441 ИФА-тестов.
За все время эпидемии в Украине заболели 612 665 человек, из них 282 313 уже выздоровели, 10 813 случаев закончились летально.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1342), Киеве (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 21 ноября в мире коронавирусом заразились 57,56 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,37 млн человек, выздоровело 36,9 млн.