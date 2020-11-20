В Украине зафиксирован очередной рекорд по числу вновь выявленных заболевших COVID-19 за сутки

За все время эпидемии в Украине заболели 598 085 человек, из них 274 324 уже выздоровели, 10 598 случаев закончились летально.

В Украине за сутки выявлено 14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это новый рекорд суточного прироста за все время эпидемии. Предыдущий был зафиксирован накануне – 13 357 новых случаев.

В числе вновь выявленных заболевших 549 детей и 613 медработников.

За сутки было госпитализировано 1728 человек, умерли 229, выздоровели 7845 человек. Было проведено 70 752 тестирования, в том числе 45 957 методом ПЦР и 24 795 ИФА-тестов.

За все время эпидемии в Украине заболели 598 085 человек, из них 274 324 уже выздоровели, 10 598 случаев закончились летально.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Ситуация с распространением заболевания по регионам такая:

Киев – 56 594;

Винницкая область – 14 857;

Волынская область – 20 651;

Днепропетровская область – 26 202;

Донецкая область – 19 223;

Житомирская область – 25 111;

Закарпатская область – 20 827;

Запорожская область – 22 225;

Ивано-Франковская область – 30 684;

Киевская область – 28 427;

Кировоградская область – 4052;

Луганская область – 5474;

Львовская область – 39 916;

Николаевская область – 14 181;

Одесская область – 36053;

Полтавская область – 17 403;

Ровенская область – 27 054;

Сумская область – 20 872;

Тернопольская область – 24 843;

Харьковская область – 50 252;

Херсонская область – 8155;

Хмельницкая область – 25 290;

Черкасская область – 16 437;

Черновицкая область – 30 143;

Черниговская область – 13 159.