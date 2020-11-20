В Украине зафиксирован очередной рекорд по числу вновь выявленных заболевших COVID-19 за сутки

В Украине за сутки выявлено 14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Это новый рекорд суточного прироста за все время эпидемии. Предыдущий был зафиксирован накануне – 13 357 новых случаев.
В числе вновь выявленных заболевших 549 детей и 613 медработников.
За сутки было госпитализировано 1728 человек, умерли 229, выздоровели 7845 человек. Было проведено 70 752 тестирования, в том числе 45 957 методом ПЦР и 24 795 ИФА-тестов.
За все время эпидемии в Украине заболели 598 085 человек, из них 274 324 уже выздоровели, 10 598 случаев закончились летально.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Ситуация с распространением заболевания по регионам такая:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 20 ноября в мире коронавирусом заразились 56,9 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,36 млн человек, выздоровело 36,5 млн.