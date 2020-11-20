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Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 57 млн

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 11,7 млн человек.

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Уже год мир борется с пандемией коронавируса
Уже год мир борется с пандемией коронавируса
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 20 ноября в мире коронавирусом заразились 56 895 516 (+647 тыс. за сутки) человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 360 342 (+11 тыс.) человека, выздоровело 36 508 620.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 11 715 167, умерло 252 514 человек, излечилось 4 410 709.

В Индии, которая находится на втором месте, 9 004 365 заболевших, 132 162 умерших и 8 428 409 выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 5 981 767 человек инфицированы, 168 061 – умер, выздоровело 5 406 066 человек.

На четвертом месте Франция с 2 137 096 заболевшими и 47 201 умершим, на пятом Россия – 1 998 966 человек инфицированы, 34 525 умерли.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Перу приближаются к этому показателю.

Украина вышла на 17-е место в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Украина, Франция, Великобритания, Колумбия, Испания, Италия, Перу, Бразилия, Мексика, Аргентина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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