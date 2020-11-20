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Мутировавший штамм коронавируса норок, скорее всего, исчез – минздрав Дании

Новых случаев передачи от норок к людям мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2, который известен как "Кластер 5", не фиксировали с 15 сентября, заявили в минздраве Дании. 18 ноября в стране убили норок на 284 фермах, где обнаружили зараженных коронавирусом животных.

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На фермах в семи регионах Дании уничтожили всю популяцию норок
На фермах в семи регионах Дании уничтожили всю популяцию норок
Фото: ЕРА

Минздрав Дании 19 ноября объявил о продолжительном отсутствии новых случаев заражения людей от норок вариантом коронавируса SARS-CoV-2, который известен как "Кластер 5". 

"С 15 сентября не было обнаружено новых случаев заражения среди норок, поэтому Государственный институт сывороток считает, что этот вариант вируса, скорее всего, исчез", – говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства. 

К такому выводу минздрав страны пришел после исследования состояния здоровья жителей северных муниципалитетов Дании, где расположены норковые фермы. В связи с отсутствием новых случаев передачи вируса к человеку в этих регионах решили ослабить карантинные меры с 20 ноября. 

Вся популяция норки в этих муниципалитетах уничтожена, подчеркивается в релизе. 

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. По данным Jyllands-Posten, в стране ежегодно производят 12–13 млн шкур норок; животных разводят на 1139 фермах.

В апреле стало известно о вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре

4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что всю популяцию норок уничтожат из-за мутации коронавируса SARS-CoV-2, способной распространяться среди людей. Позже в правительстве заявили: для умерщвления норок не было правовых оснований, однако ситуация была "настолько серьезной", что ждать принятия соответствующего закона не могли.

18 ноября в Дании убили норок на 284 фермах, где обнаружили коронавирус, под подозрением находится еще 25 ферм, сообщило в Twitter управление ветеринарии и пищевых продуктов страны. На фоне скандала с массовым умерщвлением животных министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен ушел в отставку.

Решение уничтожить всю популяцию животных в стране приняли после обнаружения варианта коронавируса, который известен как "Кластер 5". По данным Всемирной организации здравоохранения, он характеризуется сочетанием мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались, и более стойкий к нейтрализующим антителам. Такой вариант вируса обнаружили у норок в шести странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Дания, животные, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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