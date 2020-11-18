В Дании министр подал в отставку после скандала с уничтожением норок

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен ушел в отставку из-за скандала с уничтожением норок. Правительство страны выдало соответствующее распоряжение после обнаружения у зверей мутировавшего коронавируса, но вскоре оказалось, что правовых оснований для умерщвления всей популяции животных не было.

Йенсен (слева) рассказал, что уже сообщил о своем решение премьер-министру страны Фото: EPA

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен заявил, что уходит с должности после скандала с уничтожением миллионов норок, зараженных коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью DR.

Йенсен рассказал, что уже сообщил о своем решение премьер-министру страны Метте Фредериксену. Свой уход министр объяснил тем, что у него больше нет поддержки от парламентских партий после ряда совершенных на посту ошибок.

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 млн особей норок, которые живут на 1139 фермах. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. После обнаружения мутации власти страны решили уничтожить всю популяцию норок.

Однако 10 ноября Йенсен сообщил, что законных оснований для убийства всех норок нет и правительство знало об этом, но ситуация была "настолько серьезной", что ждать принятия соответствующего закона не могли.