В Дании министр подал в отставку после скандала с уничтожением норок

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен заявил, что уходит с должности после скандала с уничтожением миллионов норок, зараженных коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью DR.
Йенсен рассказал, что уже сообщил о своем решение премьер-министру страны Метте Фредериксену. Свой уход министр объяснил тем, что у него больше нет поддержки от парламентских партий после ряда совершенных на посту ошибок.
Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 млн особей норок, которые живут на 1139 фермах. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. После обнаружения мутации власти страны решили уничтожить всю популяцию норок.
Однако 10 ноября Йенсен сообщил, что законных оснований для убийства всех норок нет и правительство знало об этом, но ситуация была "настолько серьезной", что ждать принятия соответствующего закона не могли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.