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Ляшко: В мире пока не знают, нужно ли будет вакцинировать людей, которые переболели COVID-19

Пока неизвестно, как долго будет держаться иммунитет от COVID-19 у людей, которые уже переболели этой инфекцией, а также как долго будет сохраняться иммунитет после вакцинации, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Две компании заявили о высокой эффективности разработанных ими вакцин от коронавируса
Две компании заявили о высокой эффективности разработанных ими вакцин от коронавируса
Фото: EPA

В мире пока не знают, будут ли вакцинировать от коронавируса людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в эфире канала "1+1" сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Чего не знают во всем мире – будем ли мы вакцинировать людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Этот вопрос сегодня дискутируется на уровне всех ведущих ученых. Поскольку мы не знаем, как долго держится иммунитет среди людей, которые переболели, и как долго будет держаться иммунитет после прививки. Третья клиническая стадия [испытания вакцины] продолжается", – сказал Ляшко.

Он назвал сроки разработки вакцины "беспрецедентными".

Ляшко 18 ноября сообщал, что Украина получит бесплатную вакцину для 4 млн человек в рамках механизма COVAX. Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что первыми будут вакцинированы медики.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейВсемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках COVAX во втором квартале 2021 года. 

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Американская компания Pfizer заявила 9 ноября, что ее вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей". Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины. Компания еще продолжает исследования BNT162b2.

Другая американская биотехнологическая компания Moderna сообщила 16 ноября об успешном завершении второй фазы клинических исследований в середине июля. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Третья, финальная, фаза испытаний mRNA-1273 стартовала 27 июля. Эта вакцина показала 94,5% эффективности. Компания планирует до конца 2020 года произвести 20 млн доз для отправки в США и от 500 млн до 1 млрд доз в 2021-м – для продажи в других странах.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – заявлял также президент России Владимир Путин 11 августа. Но она не прошла третью стадию клинических испытаний. В США ее считают недоработанной. Известны случаи заболевания COVID-19 среди вакцинированных этим препаратом.

Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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