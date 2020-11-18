Украина получит бесплатно вакцины от коронавируса для 20% населения страны – Ляшко

В первой половине 2021 года около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться от коронавируса бесплатной вакциной, которую страна получит в рамках международного механизма COVAX, рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Украина получит вакцину от коронавируса бесплатно для 20% населения в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX). Об этом в Facebook 18 ноября сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня стало известно, что Украина как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равном 20% населения, бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран", – написал он.

Ляшко отметил, что в список вакцин, которые получит Украина, – кандидат в вакцины от американской фирмы Moderna.

"Ставим пред собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины", – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках COVAX во втором квартале 2021 года.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Американская компания Pfizer заявила 9 ноября, что ее вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей". Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины. Компания еще продолжает исследования BNT162b2.

Другая американская биотехнологическая компания Moderna сообщила 16 ноября об успешном завершении второй фазы клинических исследований в середине июля. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Третья, финальная, фаза испытаний mRNA-1273 стартовала 27 июля. Эта вакцина показала 94,5% эффективности. Компания планирует до конца 2020 года произвести 20 млн доз для отправки в США и от 500 млн до 1 млрд доз в 2021-м – для продажи в других странах.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – заявлял также президент России Владимир Путин 11 августа. Но она не прошла третью стадию клинических испытаний. В США ее считают недоработанной. Известны случаи заболевания COVID-19 среди вакцинированных этим препаратом.