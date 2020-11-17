В Кабмине рассказали, когда в Украину привезут первую вакцину от COVID-19

Украина может получить около 8 млн доз вакцины от COVID-19 уже во втором квартале следующего года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украину поступят первые дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он сказал 17 ноября, выступая в Верховной Раде Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ожидаем, что приблизительно 8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года", – сказал премьер.

Правительство Украины ведет переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины. Среди них в том числе и американские фармкомпании Pfizer и Moderna, объявившие об успешном испытании своих вакцин в третьей фазе, сообщил глава Кабмина.

Pfizer заявила 9 ноября, что ее вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей". Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины. Компания еще продолжает исследования BNT162b2.

Другая американская биотехнологическая компания Moderna сообщила 16 ноября об успешном завершении второй фазы клинических исследований в середине июля. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Третья, финальная, фаза испытаний mRNA-1273 стартовала 27 июля. Эта вакцина показала 94,5% эффективности. Компания планирует до конца 2020 года произвести 20 млн доз для отправки в США и от 500 млн до 1 млрд доз в 2021-м – для продажи в других странах.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) во втором квартале 2021 года. Большинство экспертов считают, что вакцина будет широко доступна лишь с середины 2021 года.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.