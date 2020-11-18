Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус – Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, после закупки экспресс-тестов их передадут "преимущественно" семейным врачам и мобильным бригадам экстренной помощи.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина закупит тестов больше, чем использовали в Словакии Фото: kmu.gov.ua

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус. Об этом 18 ноября на заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на приобретение экспресс-тестов. Их получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады на скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования граждан. Всего будет закуплено 6 млн таких тестов", – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что 6 млн тестов – это в четыре раза больше, чем было использовано при массовом тестировании в Словакии.

В октябре министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что на покупку экспресс-тестов Украина выделит 1,5 млрд грн.

В Украину завезут новые тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, которые показывают результат в течение 15–30 минут, об этом 17 октября рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Достоверность таких тестов такая же, как и у тестирования методом ПЦР, уточнил он.

Тесты на антиген уже проводят в США. Стоимость одного составляет около $5. О том, что Украина ведет переговоры о получении таких тестов с Европейским региональным бюро ВОЗ, Ляшко рассказывал в начале сентября. Он говорил, что применять эти тесты в Украине начнут сразу после того, как ВОЗ обновит протокол и пропишет алгоритм их использования. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о внесении этих тестов в протокол тестирований 28 сентября.

В Украине сейчас проводят два вида тестирований на коронавирус: ПЦР-тестирование и тестирование методом иммуноферментного анализа (на антитела). При ПЦР-тестировании, которое определяет наличие вируса в организме человека, мазки берут со слизистой носоглотки и ротоглотки. При ИФА-тестировании, которое выявляет иммунную реакцию на вирус, то есть уровень антител, анализируется сыворотка крови. Материал для нового теста будут брать со слизистой носоглотки.

По состоянию на 18 ноября в стране зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончались 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровели 259 079 человек.