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В США одобрили первый домашний тест на коронавирус

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование теста Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit в домашних условиях при помощи образцов, взятых из носоглотки у лиц в возрасте от 14 лет.

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Пока тест можно получить только по рецепту
Пока тест можно получить только по рецепту
Фото: ЕРА

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 17 ноября одобрило первый тест на коронавирусную инфекцию нового типа в домашних условиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Этот новый вариант тестирования является важным диагностическим достижением в борьбе с пандемией и снижении бремени передачи заболевания среди населения", – заявил комиссар управления Стивен Хан.

Тест Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit был разрешен для использования в домашних условиях при помощи образцов, взятых из носоглотки у лиц в возрасте от 14 лет. Тест также разрешен для использования в местах оказания медицинской помощи. Результата нужно ждать около 30 минут.

Пока тест можно купить только по рецепту.

США остаются мировыми лидерами по распространению коронавируса. По состоянию на сегодняшний день число инфицированных там достигло 11 357 244, умерло 248 666 человек, излечилось 4 293 640.

В мире коронавирусной инфекцией заразилось 55 578 685 человек, от COVID-19 скончалось 1 337 559 человек, выздоровело 35 739 244.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, медицина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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