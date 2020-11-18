Украинский врач-инфекционист ответила на вопрос, защищает ли от коронавируса лук, чеснок и алкоголь

В луке, чесноке и алкоголе содержатся природные фтонциды, которые могут повлиять на концентрацию вируса, отметила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавирусной инфекции. Об этом врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская сообщила в ролике, который 18 ноября разместил Telegram-канал "Вірусні історії".

"Конечно же, не защищает. Дело все в том, что в этих веществах действительно содержатся природные фитонциды, они каким-то образом могут повлиять – гипотетически – на концентрацию вируса, но... это не панацея", – сказала она.

По словам медика, лук, чеснок и острая пища "оказывает другое благоприятное воздействие на организм – на сосуды, например".

"Все зависит от реакции иммунитета на этот возбудитель... Это, в том числе, генетически детерминировано. От дозы зависит и генетически детерминировано. Поэтому лук и чеснок – это вообще хорошо для здоровья так же, как гулять, заниматься спортом и питаться", – объяснила Голубовская.

В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что лучшее лекарство от COVID-19 – это лук, сало и чеснок.

По состоянию на 18 ноября в стране зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончались 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровели 259 079 человек.