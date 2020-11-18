COVID-19 вскрыл все проблемы, которые накопились в украинской медицине за 29 лет – Степанов

Инфицированный коронавирусом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинскую медицину нужно "реанимировать".

Степанов заявил, что над украинской медициной 29 лет издевались Фото: moz.gov.ua

Эпидемия коронавирусной инфекции обострила проблемы украинской медицины, заявил 18 ноября в ходе онлайн-брифинга больной COVID-19 министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"COVID-19 вскрыл все те проблемы, которые накапливались в нашей медицине за 29 лет. Я могу утверждать, что 29 лет – если посмотреть на состояние наших больниц, на все, что у нас происходит в медицине, – над ней просто издевались 29 лет нашей независимости", – сказал глава Минздрава.

По его словам, украинская медицина нуждается в "реанимации".

Степанов также подчеркнул, что для медиков, кроме слов благодарности, необходимо "делать еще и конкретные вещи", в числе которых он назвал повышение зарплаты.

Министр сообщил об инфицировании коронавирусом 14 ноября. Сейчас он работает дистанционно. 15 ноября Степанов сказал, что намерен на собственном примере узнать, что происходит с пациентами с COVID-19.

По состоянию на 18 ноября в стране зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончались 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровели 259 079 человек.