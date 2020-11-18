В Украине уменьшилось количество койко-мест для больных COVID-19 – данные Минздрава

На 18 ноября в Украине имеется, по данным Минздрава, 52 104 койко-места в больницах первой волны эпидемии COVID-19. Сутками ранее ведомство сообщало о большем количестве койко-мест.

Больницы первой волны эпидемии заполнены в Украине почти на 54% Фото: ЕРА

Количество койко-мест в украинских больницах первой волны эпидемии коронавирусной инфекции – снизилось. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 18 ноября Министерством здравоохранения Украины.

На сегодня в общей сложности в стране таких коек 52 104, тогда как 17 ноября Минздрав публиковал данные о 52 359 койках.

Больше всего койко-мест для пациентов с COVID-19 предусмотрено в Киеве (4463) и Днепропетровской области (4263), меньше всего – в Кировоградской области (565).

В среднем по Украине койко-места для инфицированных коронавирусом и с подозрением на COVID-19 заполнены на 53,7%.

По состоянию на 18 ноября в стране зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончались 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровели 259 079 человек.

За последние сутки в Украине госпитализировали 1668 пациентов.