В Украине уменьшилось количество койко-мест для больных COVID-19 – данные Минздрава

Количество койко-мест в украинских больницах первой волны эпидемии коронавирусной инфекции – снизилось. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 18 ноября Министерством здравоохранения Украины.
На сегодня в общей сложности в стране таких коек 52 104, тогда как 17 ноября Минздрав публиковал данные о 52 359 койках.
Больше всего койко-мест для пациентов с COVID-19 предусмотрено в Киеве (4463) и Днепропетровской области (4263), меньше всего – в Кировоградской области (565).
В среднем по Украине койко-места для инфицированных коронавирусом и с подозрением на COVID-19 заполнены на 53,7%.
По состоянию на 18 ноября в стране зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончались 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровели 259 079 человек.
За последние сутки в Украине госпитализировали 1668 пациентов.