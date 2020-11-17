Новоизбранный мэр Черноморска заболел COVID-19

Мэр города Черноморска Одесской области Василий Гуляев заявил, что исполнительный комитет городского совета переходит на дистанционный режим работы.

В 2019 году Гуляев был избран депутатом Рады Фото: Vasilgulyaev / Facebook

У новоизбранного мэра города Черноморска Одесской области Василия Гуляева выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Гуляев рассказал, что прошел обследование дважды: первый раз результат анализов был отрицательным, второй – положительным.

С 18 ноября мэрия Черноморска переходит на дистанционный режим работы, заявил он.

По информации ЦИК, 57-летний кандидат от партии "За майбутнє" Гуляев победил на выборах городского головы Черноморска 25 октября. За него отдали 7754 голосов.

В 2019 году он был избран депутатом Верховной Рады Украины.