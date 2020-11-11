В ЦИК Украины рассказали, из-за чего задерживается установление результатов местных выборов

Территориальные избиркомы установили результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов и почти 99,51% результатов выборов сельских, поселковых и городских голов, сообщили в Центральной избирательной комиссии Украины.

Задержки в установлении результатов местных выборов связаны с обжалованиями их в судах. Об этом пресс-служба Центризбиркома Украины заявила в Facebook 11 ноября.

Также причиной задержки установления результатов является повторный подсчет голосов.

По данным ЦИК, территориальные избиркомы установили результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов и почти 99,51% результатов выборов сельских, поселковых и городских голов.

"До сих пор не установили результаты выборов депутатов двух областных, двух районных, пяти городских, двух поселковых советов и шести городских и одного поселкового голов... ЦИК знает о сложностях установления результатов голосования отдельных ТИК и принимает все возможные меры в пределах своих полномочий, чтобы результаты местных выборов установили как можно скорее", – заявили в ЦИК.

11 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилов призвал ЦИК как можно быстрее установить результаты местных выборов в Украине.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Согласно ст. 256 Избирательного кодекса, территориальные избирательные комиссии должны установить результаты местных выборов не позднее чем на 12-й день после дня голосования (в случае с последними местными выборами – не позднее 6 ноября). После установления результатов территориальные избирательные комиссии обязаны направить информацию об итогах голосования в Центральную избирательную комиссию, после чего их публикуют на сайте ЦИК, разъясняла комиссия.

По состоянию на 11 ноября ЦИК опубликовал информацию о выборах в 1313 местных советах из 1577, а также о выборах глав 1335 общин из 1421.

В ряде территориальных общин на 15-е и 22 ноября запланирован второй тур выборов.