"Фиксируется рост напряженности". Данилов призвал ЦИК установить результаты местных выборов в Украине

В письме главе ЦИК Украины Олегу Диденко секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что ситуация с неустановленными результатами местных выборов несет угрозу нацбезопасности страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обратился к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с призывом установить результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября. Об этом 11 ноября проинформировал сайт СНБО.

Письмо такого содержания Данилов направил председателю ЦИК Олегу Диденко.

"Вместе с тем аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов", – цитирует ведомство своего секретаря.

Данилов отметил, что в соответствии с календарным планом предельной датой установления результатов выборов определено 6 ноября включительно.

"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены... В интересах национальной безопасности и ввиду того, что проведение свободных, гласных и транспарентной выборов является необходимым условием обеспечения принципа демократии, что является обязательным стандартом для демократического, свободного и открытого общества, обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии", – объяснил секретарь СНБО.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

В ряде территориальных общин пройдет второй тур выборов.