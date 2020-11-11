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Мэром Запорожья в первом туре выборов переизбран Буряк – данные ЦИК

Нынешнего городского голову Запорожья Владимира Буряка на местных выборах 25 октября поддержали, по данным ЦИК Украины, 59,99% граждан, пришедших на избирательные участки.

Буряк стал мэром Запорожья в 2015 году
Буряк стал мэром Запорожья в 2015 году
Фото: Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья / Facebook

Действующий городской голова Запорожья Владимир Буряк выиграл и местные выборы, которые проходили 25 октября. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.

За 55-летнего Буряка, который представлял партию его имени "Единение", проголосовали почти 102 тыс. избирателей, что соответствует 59,99%. Таким образом, второго тура выборов не будет.

Второе место занял Валерий Прозапас от "Европейской солидарности", его поддержали 11,43%, третье место с 11,39% – у Виталия Тишечко от "Слуги народа". Остальные семь кандидатов набрали по 3% голосов и меньше.

Буряк стал мэром Запорожья в ноябре 2015 года, до того он работал на "Запорожстали" инженером.

Теги: Запорожье, выборы, местные выборы, Владимир Буряк
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