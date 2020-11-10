Каськив избран депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ

Бывшего главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектам Владислава Каськива поддержал 481 избиратель.

В 2010–2014 годах Каськив возглавлял Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Фото: Vladyslav Kaskiv / Facebook

Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектам Владислав Каськив избран депутатом Закарпатского областного совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

За Каськива в шестом избирательном округе в Хустском районе Закарпатской области проголосовал 481 избиратель.

В 2010–2014 годах, во время президентства Виктора Януковича, Каськив возглавлял Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Каськив фигурировал в деле о завладении 2 млрд грн в сговоре с представителями государственных и частных предприятий, выделенными из государственного бюджета Украины, а также инвестированными Китаем.

Осенью 2016 года Каськива задержали в Панаме по запросу украинских властей. 1 ноября 2017-го его экстрадировали в Украину по делу о присвоении 7,5 млн грн бюджетных средств. Он полностью компенсировал эту сумму бюджету. В декабре 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил Каськиву выезд за границу (по данным СМИ, он выехал в Австрию). Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко говорил, что Каськив может получить условный срок.