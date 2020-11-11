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ПОЛИТИКА

Сущенко стал депутатом Черкасского облсовета

На местных выборах в Украине, которые прошли 25 октября, бывший узник Кремля журналист Роман Сущенко баллотировался в Черкасский областной совет от партии "Европейская солидарность".

Сущенко стал депутатом от "Евросолидарности"
Сущенко стал депутатом от "Евросолидарности"
Фото: Роман Сущенко / Facebook

Бывший политзаключенный Кремля, украинский журналист Роман Сущенко избран депутатом Черкасского областного совета от политической партии "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

О том, что Сущенко примет участие в местных выборах, в конце августа на съезде партии сообщил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах – для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма", – сказал он. 

Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинца открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Журналист своей вины не признавал

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года его доставили в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Вместе с ним домой вернулись еще 34 украинца. 

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Теги: Черкассы, Черкасская область, политзаключенные, журналисты, местные выборы, Роман Сущенко, Европейская солидарность
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