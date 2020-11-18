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18 ноября, 2020
 
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Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ

В случае, если тест на коронавирус бывшего американского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного за изнасилование и сексуальные домогательства, окажется положительным, его переведут из изолятора в тюремную больницу, пишет TMZ.

Врачи предполагают, что Вайнштейн повторно заразился коронавирусом
Врачи предполагают, что Вайнштейн повторно заразился коронавирусом
Фото: ЕРА

Бывший американский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий наказание за изнасилование и сексуальные домогательства, с высокой температурой тела и симптомами коронавируса перемещен в изолятор. Об этом 17 ноября со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил таблоид TMZ.

По информации издания, Вайнштейн уже сдал тест на коронавирус, и в случае, если он будет положительным, его переведут в тюремную больницу. Отмечается, что помимо симптомов заражения коронавирусом у Вайнштейна наблюдаются другие проблемы со здоровьем, которые подвергают его жизнь опасности.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

11 марта суд на основании решения присяжных приговорил 67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.

В начале марта сообщалось, что Вайнштейн перенес операцию на сердце, а в конце месяца сдал положительный тест на коронавирус и провел 14 дней в изоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире по состоянию на 18 ноября составило 55,6 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни. Из низ 1,3 млн умерли.

Теги: Харви Вайнштейн, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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