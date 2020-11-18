Год назад в Китае зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом

В течение года коронавирус распространился более чем в 190 странах мира, его жертвами стали 1,33 млн человек.

17 ноября исполнился год с момента обнаружения первого случая заражения новым коронавирусом в Китае.

Официально Пекин признал случаи инфицирования новым коронавирусом (позже он получит название SARS-CoV-2, а вызываемая им болезнь – COVID-19) в декабре 2019 года. Однако издание The South China Morning Post в марте 2020 года со ссылкой на неопубликованные официальные документы писало, что первый известный случай болезни был зарегистрирован 17 ноября 2019-го – инфекцию обнаружили у 55-летнего жителя провинции Хубэй.

Был ли этот мужчина нулевым пациентом, выяснить не удалось. Недавние исследования показывают, что вирус вышел за пределы Китая как минимум на два месяца раньше. Ученые из Милана обнаружили антитела к COVID-19 у нескольких участников скринингового обследования на рак, которое проводилось с сентября 2019-го по март 2020 года. Антитела присутствовали в анализах, отобранных в первую неделю октября 2019-го, а значит, инфицирование произошло еще раньше.

За последний год коронавирус распространился по всему миру: на данный момент подтверждено 55,66 млн случаев заражения в 191 стране мира; непосредственно от болезни или вызванных ей осложнений скончались 1,33 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Выздоровели почти 35,8 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние месяцы заболеваемость коронавирусом резко возросла. Так, 14 ноября, в мире за сутки COVID-19 подтвердили более чем у 660 тыс. человек – это максимум с начала пандемии, – тогда как во время весенней вспышки ежедневный прирост заболевших не превышал 100 тыс.