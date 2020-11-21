Кирилл Тимошенко: Мы должны выйти на 100 тыс. койко-мест под COVID-19

По словам замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, из запланированных 100 тыс. койко-мест в больницах для больных с COVID-19 в стране нашли уже 92 тыс.

В Украине в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией планируют подготовить 100 тыс. койко-мест в больницах. Об этом 20 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко.

"Была задача от Минздрава и от нас ко всем губернаторам максимально провести исследование того, сколько возможно найти койко-мест в каждой области. На что мы должны были выйти? Мы должны были выйти на 100 тыс. койко-мест под COVID-19... Нам на сейчас удалось найти 92 тыс. койко-мест", – сказал он.

По словам замглавы ОП, эти места уже готовят к приему больных.

По данным Министерства здравоохранения Украины на 20 ноября, больницы первой волны COVID-19 имеют в общей сложности 53 335 койко-мест.

В Украине зафиксировано более 598 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 575 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 10 589 пациентов с COVID-19, выздоровело 274 тыс. человек.