В Украине суточный прирост больных COVID-19 достиг почти 15 тыс., Маркарова станет послом в США. Главное за день

Установлен коронавирусный рекорд
В Украине за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 14 575 пациентов. Это новый рекорд. Число случаев COVID-19 превысило в стране 598 тыс.
Маркарову готовят послом в Вашингтон
Начата процедура назначения экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом в США. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что претензий к работе нынешнего посла в Вашингтоне нет.
В Грузии захватывали заложников
В Тбилиси мужчина захватил офис микрофинансового учреждения, где находилось девять человек. Несколько часов спустя заложников освободили.
Буславец больше не врио министра
Кабинет Министров Украины уволил Ольгу Буславец с должности врио министра энергетики, пост будет занимать ее заместитель Юрий Бойко. Буславец осталась первым замминистра.
Украина присоединилась к санкциям против Беларуси
Украина присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении властей Беларуси, которые были приняты 2 октября.
В деле о пенсиях в ОРДЛО ЕСПЧ встал на сторону Украины
Европейский суд по правам человека признал неприемлемым заявление по делу "Людмила Кандыба и другие против Украины". Группа пенсионеров из ОРДЛО требовала восстановить им пенсионные платежи, которые были прекращены в 2014 году.
Зеленский попросил Венецианскую комиссию о помощи
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио и обсудил варианты выхода из кризиса, который возник после отмены Конституционным Судом Украины части положений антикоррупционного законодательства.
В Молдове официально назвали нового президента
ЦИК Молдовы официально назвал экс-премьер-министра страны Майю Санду новым президентом страны. За нее на выборах проголосовало более чем на 250 тыс. избирателей больше, чем за действующего главу государства Игоря Додона.