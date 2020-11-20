В Украине суточный прирост больных COVID-19 достиг почти 15 тыс., Маркарова станет послом в США. Главное за день

Установлен коронавирусный рекорд

В Украине за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 14 575 пациентов. Это новый рекорд. Число случаев COVID-19 превысило в стране 598 тыс.

Маркарову готовят послом в Вашингтон

Начата процедура назначения экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом в США. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что претензий к работе нынешнего посла в Вашингтоне нет.

В Грузии захватывали заложников

В Тбилиси мужчина захватил офис микрофинансового учреждения, где находилось девять человек. Несколько часов спустя заложников освободили.

Буславец больше не врио министра

Кабинет Министров Украины уволил Ольгу Буславец с должности врио министра энергетики, пост будет занимать ее заместитель Юрий Бойко. Буславец осталась первым замминистра.

Украина присоединилась к санкциям против Беларуси

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении властей Беларуси, которые были приняты 2 октября.

В деле о пенсиях в ОРДЛО ЕСПЧ встал на сторону Украины

Европейский суд по правам человека признал неприемлемым заявление по делу "Людмила Кандыба и другие против Украины". Группа пенсионеров из ОРДЛО требовала восстановить им пенсионные платежи, которые были прекращены в 2014 году.

Зеленский попросил Венецианскую комиссию о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио и обсудил варианты выхода из кризиса, который возник после отмены Конституционным Судом Украины части положений антикоррупционного законодательства.

В Молдове официально назвали нового президента

ЦИК Молдовы официально назвал экс-премьер-министра страны Майю Санду новым президентом страны. За нее на выборах проголосовало более чем на 250 тыс. избирателей больше, чем за действующего главу государства Игоря Додона.