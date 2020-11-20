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Зеленский попросил главу Венецианской комиссии об экспертной помощи для выхода из конституционного кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио обсудили пути выхода из кризиса, вызванного решениями Конституционного Суда Украины.

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Зеленский: Доверие к конституционному судопроизводству полностью разрушено
Зеленский: Доверие к конституционному судопроизводству полностью разрушено
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября во время телефонного разговора с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио обсудил поиск решения для быстрого и эффективного выхода из кризиса, который возник в Украине после отмены Конституционным Судом части положений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщил Офис президента.

По мнению Букиккио, решение конституционного кризиса требует быстрых действий и должно базироваться на верховенстве права.

"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие пока полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса", – сказал Зеленский.

Зеленский обратился к Венецианской комиссии за экспертным разъяснением того, каким образом избежать нанесения решением КСУ необратимого вреда антикоррупционной реформе.

Стороны обсудили необходимость наработки законопроектов по восстановлению наказания за представление недостоверной информации в декларациях, обеспечения полноценной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро, отметили в пресс-службе.

Президент Украины и глава Венецианской комиссии также обсудили судебную реформу, в том числе механизм отбора судей и Высшей квалификационной комиссии судей.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Теги: конституция, Конституционный Суд, кризис, Джанни Букиккио, законодательство, Владимир Зеленский, КСУ, НАПК, реформа, судья, суд
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