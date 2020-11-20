В Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников – МВД Грузии

Заложники в Тбилиси захвачены в офисе микрофинансовой организации, отметили в МВД Грузии.

Инцидент произошел на улице Церетели в Тбилиси Скриншот: Formula NEWS | English / Twitter

20 ноября в столице Грузии Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел страны, заявление опубликовала полиция.

"Полиция мобилизована возле офиса одной из микрофинансовых организаций на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси. По предварительной информации, в офис ворвался вооруженный человек", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что территория вокруг места происшествия оцеплена, правоохранители "принимают все необходимые и неотложные меры".

"По фактам незаконного приобретения, хранения, ношения и грабежа огнестрельного оружия начато расследование по статьям 236 и 179 Уголовного кодекса", – отметили в МВД Грузии.

Один из заложников снял злоумышленника на видео и отправил СМИ, ролик опубликовал "Sputnik Грузия" в Telegram. Мужчина без маски, в его руке предположительно граната.

По данным "Sputnik Грузия", заложниками являются девять человек.