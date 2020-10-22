Захват заложников в Зугдиди. Три человека освобождены, захватчику удалось скрыться

Мужчина, захвативший 21 октября заложников в отделении Банка Грузии в Зугдиди, освободил последних трех человек. Об этом 22 октября сообщил телеканал "Рустави 2".
"Спецоперация в районе Самегрело завершилась. Все трое заложников, в том числе начальник региональной полиции [региона] Самегрело-Верхняя Сванетия Авто Галдава, освобождены. Бандиту удалось скрыться", – отмечено в сообщении.
Освобожденные рассказали, что захватчик отпустил их, не предъявляя никаких условий.
"В машине он вел себя хорошо, угроз не было, он был гуманным", – рассказал один из бывших заложников Лаша Шенгелия.
По данным "Эха Кавказа", требованием мужчины была выплата ему полумиллиона долларов. Он передал свои требования через заложника Ираклия Кварацхелию. Тот вышел в эфир через мобильный телефон и связался с оппозиционной телекомпанией Mtavari Arkhi.
Телеканал "Рустави 2" сообщил, что мужчине доставили деньги спецтехникой, после чего он с тремя заложниками покинул здание и, предположительно, направился к вертолету.
По данным телеканала, одним из трех человек, вместе с которыми нападавший вышел из здания банка, является начальник региональной полиции Самегрело-Верхняя Сванетия Авто Галдава. По неофициальной информации, он участвовал в переговорах. Именно Галдава принес похитителю сумку с деньгами и заменил заложников.
Другим заложником был Лаша Шенгелия, двоюродный брат мэра Зугдиди Георгия Шенгелии.