В Грузии установили личность захватившего заложников в банке в Зугдиди

Министерство внутренних дел Грузии 25 октября сообщило об установлении личности мужчины, захватившего заложников в банке в городе Зугдиди.
"В результате комплексных следственно-оперативных мероприятий МВД установлено лицо, совершившее ограбление [банка в грузинском Зугдиди]", – сказано в заявлении министерства.
Министерство призывает журналистов и всех представителей общественности не разглашать имя преступника и не публиковать его фотографии, если у них появится такая информация. Полицейские уточнили, что это помешает задержать налетчика.
"Правоохранители проводят разыскные операции с целью установления местонахождения опознанного полицией лица", – рассказали в МВД страны.
Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса Грузии – 179, 236 и 144 (разбой; незаконное приобретение, хранение и ношение оружия; захват заложников).
Сегодня же в Зугдиди прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури вместе со своим заместителем Владимиром Борцвадзе, пишет "Sputnik Грузия".
Вооруженный автоматом и гранатой мужчина 21 октября ворвался в здание филиала Банка Грузии в городе Зугдиди. Через СМИ налетчик выдвинул требование к властям освободить всех за выкуп в размере $500 тысяч. Ему привезли эти деньги. Налетчик покинул здание банка с тремя заложниками.
Грузинская телекомпания "Рустави-2" 25 октября сообщила, что преступник отпустил последних заложников в лесу возле села Кирцхи Чхороцкуйского муниципалитета.