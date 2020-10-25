В Грузии установили личность захватившего заложников в банке в Зугдиди

Министерство внутренних дел Грузии призвало представителей СМИ не разглашать имя и не публиковать фотографию мужчины, захватившего заложников в здании филиала Банка Грузии в городе Зугдиди.

Выходя из здания банка, налетчик взял трех человек в заложники Фото: ЕРА

Министерство внутренних дел Грузии 25 октября сообщило об установлении личности мужчины, захватившего заложников в банке в городе Зугдиди.

"В результате комплексных следственно-оперативных мероприятий МВД установлено лицо, совершившее ограбление [банка в грузинском Зугдиди]", – сказано в заявлении министерства.

Министерство призывает журналистов и всех представителей общественности не разглашать имя преступника и не публиковать его фотографии, если у них появится такая информация. Полицейские уточнили, что это помешает задержать налетчика.

"Правоохранители проводят разыскные операции с целью установления местонахождения опознанного полицией лица", – рассказали в МВД страны.

Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса Грузии – 179, 236 и 144 (разбой; незаконное приобретение, хранение и ношение оружия; захват заложников).

Сегодня же в Зугдиди прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури вместе со своим заместителем Владимиром Борцвадзе, пишет "Sputnik Грузия".

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина 21 октября ворвался в здание филиала Банка Грузии в городе Зугдиди. Через СМИ налетчик выдвинул требование к властям освободить всех за выкуп в размере $500 тысяч. Ему привезли эти деньги. Налетчик покинул здание банка с тремя заложниками.

Грузинская телекомпания "Рустави-2" 25 октября сообщила, что преступник отпустил последних заложников в лесу возле села Кирцхи Чхороцкуйского муниципалитета.