Захваченных в Тбилиси заложников освободили

Мужчину, который захватил заложников в финансовом учреждении в Тбилиси, задержали силовики.

В Тбилиси освободили заложников, которых 20 ноября захватили в микрофинансовом учреждении. Об этом в Facebook сообщила представитель МВД Грузии Нино Георгобиани.

"Все заложники освобождены, нападавший задержан", – написала она.

Начальник патрульной полиции Важа Сирадзе рассказал, что заложников освободили после переговоров со злоумышленником. Бывшие заложники целы и невредимы, отметил он, передает телеканал "Рустави 2".

Перед задержанием удерживавший людей мужчина в видеообращении призвал граждан "бороться с несправедливостью и защищать свои права, говоря, что народ сам выбирает правительство", отмечает "Sputnik Грузия".

Захват заложников произошел в офисе микрофинансовой организации на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси. МВД сообщало, что злоумышленник вооружен. СМИ отмечали, что заложниками были девять человек, и разместили видео с изображением напавшего.